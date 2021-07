Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl von vier Winterkompletträder

Euskirchen (ots)

In der Nacht vom 26.07.2021 auf den 27.07.2021 drangen in der Carl-Schurz-Straße in Euskirchen, Unbekannte in eine verschlossene Garage ein. Sie entwendeten vier Winterräder auf Alufelgen der Marke Skoda. Der Wert liegt in einem unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell