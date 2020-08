Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnungseinbrüche in Philippsheim

Bitburg / Philippsheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen unbekannte Täter während der Anwesenheit der Familie, die im Obergeschoß des Hauses schlief, durch die Kellertür in das Erdgeschoss des Einfamilienhauses ein. Dort entwendeten sie ein Handy, ein Laptop und eine Geldbörse mit Bargeld. Die Geldbörse konnte später in der Nähe des Bahnhofs aufgefunden werden. Ebenso wurde in ein benachbartes, aber derzeit unbewohntes Ferienhaus eingebrochen. Dort erbeuteten die Täter eine Festplatte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bitburg unter Telefon: 06561-9685-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen

Telefon: 06561-9685-42

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell