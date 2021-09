Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Unbekannte brechen drei Autos auf und flüchten scheinbar ohne Beute: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Freitag in Bettenhausen bei drei Autos Seitenscheiben eingeschlagen und eines der Fahrzeuge anschließend zur Suche nach Beute geöffnet. Betroffen waren ein VW Tiguan und ein VW Touran in der Erfurter Straße sowie eine Mercedes C-Klasse in der Osterholzstraße. Die Taten ereigneten sich gegen 2:40 Uhr in der Nacht. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten die Unbekannten scheinbar aber keine Beute gemacht. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Ein Zeuge war durch einen Knall auf das Treiben aufmerksam geworden und hatte die zwei Täter daraufhin bei ihrem Treiben beobachtet. Er informierte umgehend die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Unbekannten, die zwischenzeitlich die Flucht in Richtung Eichwaldstraße / Buttlarstraße angetreten hatten, verlief leider ohne Erfolg.

Derzeit liegt folgende Beschreibung vor:

1.) Männlich, ca. 175 - 180 cm, schlank, dunkle Jacke, dunkle Hose, Kappe (mit Kapuze darüber), welche unter der Kapuze grün "leuchtete"

2.) Männlich, ca.175 - 180cm, schlank, dunkelgrüne Jacke (Steppjacke), trug ebenfalls eine Kappe

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei.

