Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Motorradfahrer leicht verletzt

Warstein (ots)

Am Sonntag (10. Oktober; gegen 11.35 Uhr, befuhren zwei Motorradfahrer die B55 aus Richtung Warstein kommend in Richtung Lippstadt. Circa 100 Meter hinter der Kreuzung B516/B55 reduzierte der vordere Motorradfahrer, ein 33-jähriger Mann aus Warstein, aufgrund eines vor ihm abbiegenden Autos seine Geschwindigkeit, was der hinter ihm fahrende 60-jährige Zweiradfahrer aus Warstein zu spät erkannte und dem 33-Jährigen sowie dessen 14-jährigen Sozia auffuhr. Durch den Aufprall stürzten die beiden Kradfahrer und die Sozia, wobei sich der 60-Jährige leicht verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1.000 Euro. (reh)

