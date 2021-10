Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Soest - Bekämpfung illegalen Glückspiels

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag (10. Oktober) auf Montag, gingen Polizei, Steuerfahndung und Ordnungsamt gegen das "illegale" Glückspiel in Lippstadt vor. Nach umfangreichen Ermittlungen bestand der Verdacht, dass in einen Vereinsheim an der Beckumer Straße "illegales" Glückspiel betrieben wird. Die Staatsanwaltschaft Paderborn beantragte daraufhin beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss. Mit starken Kräften wurde dieser in der letzten Nacht vollstreckt. Neben einer fünfstelligen Bargeldsumme und geringen Mengen an Betäubungsmitteln stellten die Beamten Geldspielautomaten, Pokertische und weitere elektronische Geräte sicher. Zwei Beschuldigte wurden zur Wache verbracht und konnten diese nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder verlassen. Den Verdacht des "illegalen" Glückspiels sehen die Ermittler nach Beendigung der Durchsuchungsmaßnahmen erhärtet. (reh)

