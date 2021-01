Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach, Region - Kontrollen bringen Verstöße ans Licht

Zahlreiche Verkehrsverstöße ahndete die Polizei am Donnerstag in der Region.

Ulm (ots)

In Biberach waren gleich neun Fahrer nicht angeschnallt und sechs benutzten das Handy. Aus diesem Grund stoppte die Polizei auch gegen 11.30 Uhr einen Renault-Fahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 33-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hat. Am Abend kontrollierte die Polizei in Warthausen einen VW-Fahrer. Der Mann hatte zu viel Alkohol getrunken und wollte vor der Entnahme der Blutprobe flüchten. Deshalb mussten ihm die Polizisten die Handschellen anlegen. Mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand gegen 13 Uhr ein Autofahrer bei einer Kontrolle in Mietingen. Der 20-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sieht jetzt mehreren Anzeigen entgegen, weil er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Auch in Baustetten stand eine 23-Jährige bei einer Kontrolle mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Ein Schnelltest verlief bei der Frau positiv auf Amphetamin. Auch sie musste eine Blutprobe abgeben.

In Achstetten war eine Fiat-Fahrerin in der Hauptstraße unterwegs. Dort missachtete sie einen Mann am Zebrastreifen, der die Straße mit einem Kinderwagen überqueren wollte.

In Bad Schussenried hatte ein Autofahrer sein sechsjähriges Kind nicht vorschriftsmäßig gesichert.

Ohne Gurt stoppte die Polizei auch Fahrer in Altheim (1), Ertingen (2), Laupheim (3) und Ochsenhausen (5).

Das Handy benutzten Fahrer in Erlenmoos (2), Laupheim (1), Ochsenhausen (1) und in Riedlingen (2).

In Zeiten von Corona lässt die Polizei die Verkehrssicherheit nicht aus dem Blick. Dass die Kontrollen notwendig sind, zeige das Ergebnis der Kontrollen.

+++0126939+++0123221+++0126722+++0126765+++0126006

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell