Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kollision zwischen einem Mitarbeiter der Müllabfuhr und einem Smart

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 14. September, gegen 13:05 Uhr, wurde auf der Viktoriastraße ein Mitarbeiter der Müllabfuhr schwer verletzt. Eine 21-jährige Smart-Fahrerin befuhr die Viktoriastraße in östliche Richtung. Ein Müllwagen stand auf der Viktoriastraße in westlicher Richtung. Als die 21-Jährige den Müllwagen passierte, trat ein 26-jähriger Mitarbeiter der Müllabfuhr zum Verbringen der Mülltonnen auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit der Smart-Fahrerin. Der 26-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht verblieb dort stationär. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Viktoriastraße komplett gesperrt.(kap)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell