Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Kaminbrand

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu einem Kaminbrand in die Heideschul Straße alarmiert. Die Feuerwehr Gevelsberg rückte mit der Hauptamtlichen Wache, dem Einsatzführungsdienst, der SEG IUK und dem Löschzug 1 aus. Der Löschzug 3 verblieb in Bereitstellung am Gerätehaus. Vor Ort wurde der Kamin durch einen Trupp unter Atemschutz über die Drehleiter gekehrt und die Asche im Keller entnommen. Der Kamin wurde im Haus durch einen Trupp unter Atemschutz kontrolliert. Unter Leitung des Einsatzführungsdienstes Peter Dietrich endete der Einsatz nach ca. 90 min. Im Einsatz waren 37 Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg. Die Einsatzstelle wurde dem Bezirksschornsteinfeger übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell