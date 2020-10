Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abkommen von der Fahrbahn; Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde St. Märgen;]

Am Samstag, 24.10.2020, befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die B500, als er aus bisher nicht bekannten Gründen in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kollidierte er zunächst mit einem Telefon- und Strommast, ehe er am Waldrand gegen einen Baum prallte und zum Stillstand kam. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die exakte Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

