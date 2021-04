Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg löscht brennende Wetterschutzhütte.

Gevelsberg (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde die Gevelsberger Feuerwehr zu einer brennenden Wetterschutzhütte im Bereich der Stefanstraße gerufen. Schon beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein großer Teil der Hütte bereits in Flammen. Die Feuerwehr setzte sofort zur Brandbekämpfung ein C-Rohr ein und konnte so den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Kräfte von der Hauptwache wurden vor Ort von den Einsatzkräften des Löschzuges Ost unterstützt. Zusätzlich sicherte während der Dauer des Einsatzes der Löschzug Nord den Grundschutz im Stadtgebiet. Die Einsatzstelle wurde im Anschluß an die Polizei übergeben welche Ermittlung zur Brandursache einleitete.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell