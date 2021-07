Polizei Düren

POL-DN: Brand in Einfamilienhaus

Niederzier (ots)

Am 23.07.21, um 17.50 Uhr, wurde in Niederzier auf der Auestraße in einem Einfamilienhaus ein Brand gemeldet. Vermutlich gerieten im ausgebauten Kellergeschoß zwei Bautrockner in Brand. Die Anwohner wurden durch die Brandmelder gewarnt und konnten das Haus verlassen. Eine 84jährige Anwohnerin wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Bei dem Einsatz verrletzte sich ein Feuerwehrmann, der ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus verbracht wurde. Das Feuer konnte im Kellergeschoss gelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung ist das Haus zur Zeit nicht bewohnbar. Am Wohngebäude entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 50 000 Euro.

