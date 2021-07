Polizei Düren

POL-DN: Beim Abbiegen gegen Fahrradfahrer gestoßen und weitergefahren

Kreuzau (ots)

Ein Fahrradfahrer wurde am frühen Donnerstagabend von einem Auto angefahren. Dessen Fahrer oder Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle. Gegen 18:50 Uhr war ein 20-jähriger Kreuzauer mit seinem Rad auf der Hauptstraße aus Richtung Drove in Fahrtrichtung der Kreuzauer Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung der Eifelstraße hielt der Radfahrer, um einige Autos durchfahren zu lassen. Als dann ein Autofahrer, der von der Eifelstraße auf die Hauptstraße abbiegen wollte anhielt, setzte der Radler seine Fahrt fort. Der Fahrer oder die Fahrerin eines Autos, das zu gleichen Zeit von der Hauptstraße nach links in die Eifelstraße abbog, beachtete den Fahrradfahrer offenbar nicht. Das Auto stieß gegen das Fahrrad, woraufhin der 20-Jährige zu Boden stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt und musste sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hielt nach dem Zusammenstoß noch kurz an, entfernte sich dann jedoch, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Zeugen notierten sich das Kennzeichen des Wagens. Die Ermittlungen nach dem Fahrer oder der Fahrerin dauern an.

