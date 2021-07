Polizei Düren

POL-DN: Traktor gestohlen

Hürtgenwald (ots)

Zwischen Dienstag- und Mittwochabend entwendeten Unbekannte einen Traktor von einem Gelände an der L 11 zwischen Kleinhau und Brandenberg. Als der Eigentümer Mittwochabend gegen 19:40 Uhr zu seinem Gelände an der Straße "Am Spitzberg" kam, stellte er das Fehlen des Gefährts fest. Es handelt sich um einen grünen Traktor der Marke Claas mit einem Frontlader. Oben vorne und hinten befindet sich je eine Lichtbatterie. Am Traktor hinten befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls ein Gerät zu Mähen und aufsammeln des Schnittguts. Der Wert des Traktors liegt bei circa 90.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Kennzeichen DN-MA 590 an dem Fahrzeug angebracht. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell