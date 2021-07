Polizei Düren

POL-DN: Geführte Motorradausfahrt: PoliTour 2021

Kreis Düren (ots)

2020 mussten wir darauf verzichten, dieses Jahr im August ist es wieder soweit: Die PoliTour, eine geführte Motorradausfahrt mit der Polizei Düren, darf, Stand heute, wieder stattfinden. Am Samstag, 14. August 2021, geht es ab 09:00 Uhr los. Neben der Fahrt über die schönsten Strecken des Kreises Düren liegt der Schwerpunkt der Veranstaltung auf der Vermittlung von Informationen zur Verkehrssicherheit. An verschiedenen Stopps erwarten die Teilnehmer Hinweise zur Ersten Hilfe und zur angemessenen Motorradbekleidung. Ebenso werden die Biker auch selbst Geschwindigkeitsmessungen mit Radar und Laser vornehmen. Teilnahmevoraussetzung ist selbstverständlich eine gültige Fahrerlaubnis für das mitgeführte Krad und der verkehrssichere Zustand des selbigen. Darüber hinaus ist das Tragen von Schutzkleidung bei dieser Ausfahrt zwingend vorgeschrieben. Ihre Anmeldung richten Sie bitte bis zum 06. August 2021 ausschließlich per Mail an VUPO.Dueren@polizei.nrw.de. Die Anmeldung sollte Ihren Namen, Vornamen, das Geburtsdatum, Wohnort und Straße sowie Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse enthalten. Nach dem Ende der Anmeldefrist werden Ihnen die weiteren nötigen Informationen zum Beispiel zu Startpunkt und Strecke zugesandt.

