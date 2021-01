Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einige hundert Meter Ölspur

Schneckenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine große Öllache und eine lange Ölspur waren am Sonntag in der Hauptstraße feststellbar. Der Verursacher selbst meldete sich am Abend bei der Polizei. Sein Auto war defekt. Den Schaden merkte er erst, als er bereits einige hundert Meter gefahren war. Dann ließ er den Wagen stehen. Die Polizei beauftragte ein Unternehmen mit der Reinigung der Straße. |erf

