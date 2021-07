Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht in Aldenhoven: Kinder als Zeugen gesucht!

Aldenhoven (ots)

Freitagnachmittag (16.07.2021) kam es auf der Jülicher Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, bei dem der Unfallverursacher sich entfernte. Zwei Kinder, die dies beobachtet haben, werden nun als Zeugen gesucht. Gegen 15:00 Uhr erhielt der Nutzer eines Autos von zwei Kindern, ein Junge und ein Mädchen, Kenntnis darüber, dass soeben ein Kastenwagen den Außenspiegel des geparkten Wagens beschädigt hatte. Das Auto war auf der Jülicher Straße Höhe Hausnummer 16 geparkt. Die beiden Kinder, die bei der polizeilichen Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort waren, gaben an, in der Nähe zu wohnen. Zur Ermittlung des Unfallverursachers, der sich nicht um den verursachten Schaden kümmerte, werden die Kinder beziehungsweise deren Erziehungsberechtige gebeten, sich mit der zuständigen Sachbearbeiterin des Verkehrskommissariats in Jülich zu den üblichen Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949-5230 in Verbindung zu setzen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell