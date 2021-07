Polizei Düren

POL-DN: In Imbiss eingebrochen

Inden (ots)

Ein Imbiss in der Rathausstraße in Inden-Altdorf war am vergangenen Wochenende Ziel von Einbrechern. Als die Betreiber das Lokal Sonntagabend verließen, war noch alles in Ordnung. Als sie am Dienstagmorgen den Betrieb wieder aufnehmen wollten, mussten sie feststellen, dass in der Zwischenzeit Unbekannte die Eingangstür aufgehebelt hatten. Im Inneren stahlen der oder die Einbrecher Bargeld, zwei Jacken sowie alkoholische Getränke. Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzusammenhang nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Uhrzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell