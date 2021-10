Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall auf der B55 - Vollsperrung (Nachtragsmeldung 2)

Lippstadt (ots)

Zeugen fiel am Montag (11. Oktober), gegen 11.54 Uhr, die auffällige Fahrweise eines Audi-Fahrers auf der Lipperoder Straße/B55 auf. Nach deren Angaben missachtete der 21-jährige Autofahrer aus Lippstadt das Rotlicht der dortigen Ampel und bog nach rechts auf die B55 in Richtung Erwitte ab. Im Bereich der folgenden Baustelle geriet er mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr, ohne das es zu einer Kollision kam. Im weiteren Verlauf befand sich ein Fahrzeug vor dem Audi des Lippstädters, woraufhin der 21-Jährige vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte und mit dem Fiat eines 36-jährigen Delbrückers zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat in die rechte Leitplanke geschleudert. Der Audi geriet in Folge der Kollision am Ende der linken Leitplanke noch in den Gegenverkehr, bevor er auf der Fahrbahn in Richtung Erwitte zum Stillstand kam. Der 36-Jährige Autofahrer aus Delbrück wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die B55 in Richtung Erwitte und leitete den Verkehr ab der Rixbecker Straße ab. Zur Unfallaufnahme setzten die Beamten eine Drohne ein. Der Audi, sowie der Führerschein und das Handy des 21-Jährigen stellten die Polizisten sicher. Ein durchgeführter Atemalkohol- und Drogenvortest verliefen negativ. Die circa 130 Meter lange Unfallstellte konnte erst nach Reinigungsarbeiten durch den Bauhof um 14:35 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 22.000 Euro ein. (reh)

