Polizei Dortmund

POL-DO: Flaschenwürfe und Beleidigungen endeten für 15-Jährigen im Polizeigewahrsam

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1063

Am Mittwochabend (6.10.2021) wurden Polizeibeamte zum Busbahnhof in der Oberfeldstraße in Dortmund-Huckarde gerufen. Dort schmissen Jugendliche Zeugenangaben zufolge Silvesterfeuerwerk und Flaschen und belästigten Fahrgäste.

Aus einer Gruppe von vier Jugendlichen machte ein stark alkoholisierter 15-Jähriger besonders auf sich aufmerksam. Er beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten und griff diese körperlich an.

Der 15-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen schwerer Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter schwer verletzt.

