Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Diez (ots)

Am Samstag, den 27.03.2021 gegen 17:30 Uhr kam es in der Emmerichstraße vor einem dortigen asiatischen Schnellimbiss zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Das Fahrzeug des Geschädigten stand am Straßenrand geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Diez.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell