Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mülltonnen in Brand - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Gleich mehrere Mülltonnen haben am späten Mittwochabend, 8. September 2021, auf der Straße Holtewiesche in Buer gebrannt. Gegen 23.05 Uhr hatte eine 26-jährige Anwohnerin den Brand bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Zudem sah sie zwei dunkel gekleidete Personen, die sich zu Fuß in Richtung Brinkgartenstraße entfernten. Bei Eintreffen der Beamten brannten zwei Tonnen. Das Feuer wurde umgehend mit einem Feuerlöscher gelöscht. Gleichzeitig geriet auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine weitere, größere Altpapiertonne in Brand, die von der Feuerwehr gelöscht wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall in Höhe der Hausnummer 14 oder zu möglichen Tätern geben können. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter 0209 3657112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Weiterer Sachschaden, der über die teils abgebrannten Mülltonnen hinausgeht, entstand nicht. Die Polizei weist allerdings darauf hin, dass dies kein dummer Streich ist, sondern solch eine Brandstiftung ernsthafte Konsequenzen haben und Menschenleben gefährden kann.

