Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ihre Entscheidung, wie die Party endet

Gelsenkirchen

Polizei, Feuerwehr, Bogestra, Taxi-Unternehmer und Bestatter sensibilisieren gemeinsam in den sozialen Medien Die Idee ist nicht neu - die Botschaft aber trotzdem immer aktuell: Immer wieder sitzen Menschen am Steuer, die Alkohol und Drogen konsumiert haben. Dadurch kommt es zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt oder getötet werden. Polizei Gelsenkirchen, Feuerwehr Gelsenkirchen, Bogestra, Taxi-Gelsen und der Verband der Bestatter appellieren gemeinsam an die Bürgerinnen und Bürger, das Auto oder Motorrad stehen zu lassen, wenn sie Alkohol oder sonstige berauschende Mittel zu sich genommen haben. Die richtige Wahl, um von der Party nach Hause zu kommen, sind Bus, Bahn oder Taxi. Rettungsdienst, Bestatter und Polizei sind die schlechteren Alternativen. Alle beteiligten Behörden und Unternehmen wollen mit der gemeinsamen Aktion darauf aufmerksam machen, wie schmal der Grat zwischen Leben und Tod sein kann, wenn man nicht nachdenkt und sich unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln ans Steuer setzt. Das angehängte Bild und die dazu gehörende Botschaft werden ab heute in unregelmäßigen Abständen von den Beteiligten zunächst in den sozialen Medien ausgespielt. Die Initiatoren würden sich über eine Berichterstattung freuen und hoffen auf Ihre Unterstützung.

