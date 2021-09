Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: E-Roller-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 47 Jahre alter Gelsenkirchener ist bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Nordring/Mühlenstraße in Buer gestern Abend, 7. September 2021, schwer verletzt worden. Der Mann wartete mit seinem Elektrokleinstfahrzeug um 19 Uhr gemeinsam mit einem 29-jährigen Autofahrer an einer roten Ampel am Nordring. Als diese auf grün wechselte und der 29-Jährige mit seinem Renault nach rechts in die Mühlenstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Der Roller-Fahrer wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell