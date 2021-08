POL-HG: Werkzeug aus Kleintransporter gestohlen +++ Betrügerische Spendensammler unterwegs +++ Autofahrer bei Zusammenstoß zweier Pkw verletzt +++ Volvo beschädigt - Unfallflucht

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Werkzeug aus Kleintransporter gestohlen, Usingen, Westerfelder Weg, 07.08.2021, 18.00 Uhr bis 09.08.2021, 07.30 Uhr

(pa)Werkzeug im Wert von über 5.000 Euro entwendeten Diebe in den vergangenen Tagen in Usingen aus einem geparkten Kleintransporter eines Handwerksbetriebs. Der Ford Transit stand zwischen dem frühen Samstagabend und Montagmorgen im Westerfelder Weg, als jemand sich auf bislang unbekannte Weise Zugang ins Innere des Wagens verschaffte und aus diesem diverse Werkzeuge - unter anderem zwei hochwertige Bohrmaschinen - stahl. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

2. Betrügerische Spendensammler unterwegs, Usingen, Am Riedborn, 09.08.2021, gg. 17.30 Uhr

(pa)Am Montag nahm die Polizei in Usingen zwei Männer fest, denen vorgeworfen wird, auf einem Supermarktparkplatz in betrügerischer Absicht Spenden gesammelt zu haben. Gegen 17.40 Uhr wurde der örtlichen Polizeistation gemeldet, dass zwei Männer auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Am Riedborn" augenscheinlich gezielt ältere Persnen ansprechen und von diesen Spenden erbitten - angeblich für eine Einrichtung für behinderte Menschen. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei die zwei Männer im Alter von 28 und 36 Jahren ausfindig machen und festnehmen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden. Die in diesem Fall vorliegende Masche ist keine neue. Immer wieder versuchen Betrüger, sich durch das Ausnutzen der Hilfs- und Spendenbereitschaft - insbesondere älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger - zu bereichern. Gerade Supermarktparkplätze sind hierfür beliebte Tatorte. Nicht selten wird Spendenden sogar noch unbemerkt Geld aus dem Portemonnaie entwendet. Sollten Sie von solchen angeblichen Spendensammlern angesprochen werden, nehmen Sie Abstand zu den Personen, halten Sie Ihre Wertsachen eng bei sich und winken Sie ab. Es ist nicht unhöflich, auf eine spontane Spendenbitte "Nein" zu sagen. Verständigen Sie im Zweifel die Polizei.

3. Autofahrer bei Zusammenstoß zweier Pkw verletzt, Oberursel, Homburger Landstraße, 09.08.2021, gg. 22.20 Uhr

(pa)Am Montagabend ist in Oberursel bei einem Verkehrsunfall ein Autofahrer verletzt worden und ein Sachschaden von über 20.000 Euro entstanden. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 22.20 Uhr in der Homburger Landstraße. Dort war ein 25-jähriger Oberurseler mit seinem Mercedes in Fahrtrichtung Bad Homburg unterwegs, als ein 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Bautzen - ebenfalls mit einem Mercedes - aus der "Lange Straße" auf die Homburger Straße einfuhr, ohne auf die Vorfahrt des Oberurselers zu achten. Die beiden Pkw kollidierten im Kreuzungsbereich, wobei sich der 25-jährige leichte Verletzungen zuzog, die durch den Rettungsdienst erstversorgt wurden. Sein Fahrzeug wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden

4. Volvo beschädigt - Unfallflucht,

Oberursel, Weißkirchen, Mauerfeldstraße, Nacht zum 09.08.2021,

(pa)In Oberursel kam es in der Nacht zum Montag nach einem schadensträchtigen Zusammenstoß zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines Volvo XC60 hatte ihr graues SUV am rechten Fahrbahnrand der Mauerfeldstraße in Fahrtrichtung Urselbachstraße geparkt. Dort kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem geparkten Volvo, wobei ein Sachschaden von schätzungsweise 7.000 Euro entstand. Statt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr die verantwortliche Person davon. Nun ermittelt die Polizeistation Oberursel wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise werden unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 entgegengenommen.

