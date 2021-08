PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Festnahme nach exhibitionistischen Handlungen +++ Einbrecher nutzen Abwesenheit aus +++ Sprayer beobachtet +++ Einbrecher gescheitert +++ Autos zerkratzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Festnahme nach exhibitionistischen Handlungen, Usingen, Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz, 07.08.2021, gg. 13.00 Uhr

(pa)Am Samstag nahm die Polizei in Usingen einen 22-jährigen Mann nach exhibitionistischen Handlungen fest. Gegen 13.00 Uhr war eine Streife im Bereich der Kreuzung Bahnhofstraße und Neuer Marktplatz unterwegs, als den Beamten ein Mann auffiel, der an einem Fußgängerüberweg sein Geschlechtsteil aus der Hose genommen hatte und an diesem manipulierte. Die Streifenbesatzung schritt unmittelbar ein. Nach der Festnahme des 22-jährigen Usingers beleidigte er die Polizeibeamten fortlaufend, sodass neben der Strafanzeige wegen exhibitionistischen Handlungen eine weitere wegen Beleidigung gefertigt wurde. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige aufgrund seines auffälligen Verhaltens in einer Klinik einem Arzt vorgestellt, um seinen Gesundheitszustand überprüfen zu lassen.

2. Einbrecher nutzen Abwesenheit aus,

Bad Homburg v. d. Höhe, Brüningstraße, 28.07.2021, 12.00 Uhr bis 08.08.2021, 15.00 Uhr

(pa)In Bad Homburg nutzen Einbrecher in den vergangenen Tagen für einen Wohnungseinbruch die Abwesenheit der Bewohner aus. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, dem 28.07. und Sonntag, dem 08.08. in einem Mehrfamilienhaus in der Brüningstraße. Dort verschafften sich die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zugang in eine der Wohnungen. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertsachen durchsucht und diverse Gegenstände - unter anderem Schmuck - entwendet. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Sprayer beobachtet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Herzbergstraße, 08.08.2021, gg. 20.55 Uhr

(pa)Im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf wurde eine Anwohnerin am Sonntagabend Zeugin einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Gegen 20.55 Uhr konnte die Frau in der Herzbergstraße beobachten, wie ein Unbekannter eine Mauer im Bereich des dortigen Wendehammers besprühte. Die Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Eine Fahndung nach dem mittlerweile flüchtigen Sprayer führte nicht zu seiner Ergreifung. Beschrieben wurde er als männlich und mit einer Jeanshose sowie einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Einbrecher gescheitert,

Oberursel, Vogelsbergstraße, 07.08.2021, 15.00 Uhr bis 08.08.2021, 09.00 Uhr

(pa)In Oberursel kam es am Wochenende zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in der Vogelsbergstraße. Gewaltsam versuchten unbekannte Täter dort, die Haustür sowie ein Kellerfenster des Hauses zu öffnen. Beides hielt den Hebelversuchen der Kriminellen jedoch stand, sodass sie unverrichteter Dinge wieder abzogen. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 300 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

5. Autos zerkratzt,

Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, 07.08.2021, 22.00 Uhr bis 08.08.2021, 12.00 Uhr

(pa)Ein Schaden von insgesamt rund 5.000 Euro wurde von Samstag auf Sonntag in Friedrichsdorf an geparkten Fahrzeugen angerichtet. Zu der Sachbeschädigung kam es zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in der Hugenottenstraße. Augenscheinlich im Vorbeilaufen zerkratzte jemand den Lack dreier dort geparkter Pkw mit einem spitzen Gegenstand. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 entgegen.

