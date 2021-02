Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Einbrecher in Apotheke, Geld und Bildschirme gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein Unbekannter in eine Apotheke im Steinweg in Volkmarsen ein.

Der Täter zerstörte eine Glastür und weitere Fensterscheiben und konnte so in das Gebäude gelangen. Hier durchsuchte er die Apotheken- und Büroräume. Er entwendete Bargeld und Bildschirme und konnte unerkannt flüchten. Die Höhe des Diebesgutes wurde auf 1.000 Euro geschätzt, der angerichtete Sachschaden auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

