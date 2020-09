POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrräder zusammengestoßen

Polizeipräsidium Karlsruhe

In der Karlsruher Waldstraße ereignete sich am Mittwoch gegen 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 15-Jähriger missachtete beim Anfahren mit seinem Rad eine 62-jährige Radfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die 62-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nach aktuellem Stand nicht.

