Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brennbare Flüssigkeit auf Treppe - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Drei bislang unbekannte Jugendliche haben am Dienstagmittag, 7. September 2021, auf den Stufen des Willi-Dickhut-Museums eine noch unbekannte brennbare Flüssigkeit entflammt. Gegen 13.40 Uhr meldeten Zeugen der Polizei den Vorfall vor dem Parteisitz der MLPD an der Schmalhorststraße in Horst. Beim Eintreffen der Beamten waren die Jugendlichen bereits nicht mehr vor Ort. Zeugen, die den Vorfall beobachten haben oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen beim polizeilichen Staatsschutz unter 0209 365 8501 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

