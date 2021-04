Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Hundewelpen sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 16.4.2021 meldete ein Everswinkler gegen 16.15 Uhr den möglichen Verkauf zu junger Hundewelpen auf der Bahnhofstraße. Polizisten trafen dort auf den 43-Jährigen, eine 34-jährige Warendorferin und einen 33-Jährigen aus Brüggen. Die Warendorferin hatte sich auf ein Inserat in einem Online-Kleinanzeigenportal gemeldet und vorgegeben, zwei dort angebotene Welpen kaufen zu wollen. Dann wollte sie die Polizei informieren, der Zeuge kam ihr jedoch zuvor. Die sieben Wochen alten Tiere wurden sichergestellt und einer Mitarbeiterin des Hundeasyls übergeben. Diese gab an, dass die Welpen zu jung für den Verkauf und krank seien.

