Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Unsicher vor Polizei her gefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 17.4.2021 fuhren Polizisten gegen 5.15 Uhr auf der Straße Subbern in Füchtorf hinter einem Auto her. Da der Fahrer unsicher fuhr, hielten in die Beamten an. Als sie mit dem 30-jährigen Neubeckumer sprachen, stellten sie Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest war positiv, so dass die Einsatzkräfte dem 30-Jährigen eine Blutprobe entnehmen ließen. Und seinen Führerschein sicherstellten.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell