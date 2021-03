Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall - Pkw überschlagen

Linz am Rhein (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 09:50 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Honnef die L 256 aus Richtung Kreuzung Wegestock kommend in Fahrtrichtung Linz. Auf regennasser Fahrbahn verlor der Fahrer in einer Rechtskurve die Gewalt über sein Fahrzeug, welches von der Fahrbahn abkam, durch einen Graben schleuderte und sich anschließend überschlug. Der Fahrer musste von der Feuerwehr Linz aus dem Fahrzeugwrack befreit werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell