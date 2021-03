Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfälle im Bereich der PI Neuwied vom 11.03.2021

Neuwied (ots)

Am 11.03.2021 ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden im Bereich Neuwied:

1. Gegen 09:30 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer die B 256 in Fahrtrichtung Weißenthurm auf dem rechten der beiden vorhandenen Fahrstreifen. Aufgrund eines zuvor nicht bekannten Mangels verlangsamte der PKW unvermittelt die Geschwindigkeit. Dem nachfolgenden Fahrzeugführer war ein rechtzeitiges Ausweichen auf den linken Fahrstreifen nicht mehr möglich, sodass die Fahrzeuge kollidierten. Durch die Kollision wurde der vorausfahrende PKW gegen die rechte Leitplanke geschleudert und der Fahrzeugführer in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Nach Öffnung des PKWs durch die Feuerwehr und medizinischer Erstversorgung wurden beide Unfallbeteiligten zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht.

2. Gegen 14:20 Uhr befuhren insgesamt vier Fahrzeuge hintereinander die L 258 in Fahrtrichtung Anhausen. Aufgrund einer Baustellen-Ampelanlage kamen die beiden vorderen Fahrzeuge zum Stillstand. Der dritte Fahrzeugführer erkannte diese Tatsache nicht rechtzeitig und fuhr auf den hinteren PKW auf, wodurch dieser auf den ersten wartenden PKW aufgeschoben wurde. Durch die Kollision wurde der Fahrer des ungebremst auffahrenden Fahrzeuges leicht verletzt. Bei Aussteigen aus seinem verunfallten PKW vergaß dieser sodann, die Handbremse zu betätigen. Daraufhin kam das Fahrzeug rückwärts ins Rollen und beschädigte im weiteren Verlauf den hinter ihm befindlichen PKW Nummer 4.

