Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbrecher flüchten mit Fahrrädern

Meppen (ots)

Drei bislang unbekannte Täter haben am Samstagmorgen versucht in ein Haus am Anemonenweg in Esterfeld einzubrechen. Weil sie gegen 8 Uhr von einem Zeugen überrascht wurden, ergriffen sie zunächst zu Fuß und wenig später mit Fahrrad, die Flucht. In einem angrenzenden Waldstück hatten sie offenbar Diebesgut aus einer Gartenhütte zum Abtransport bereitgelegt. Einer der Täter wird als etwa 1,75 Meter groß, ungefähr 20 Jahre alt und von dicklicher Statur beschrieben. Er war gekleidet wie ein "Skater". Er trug ein dunkles Basecap, einen sehr weiten schwarz-weißen Kapuzenpulli, eine dunkle Hose und eine auffällige silberne Halskette mit Anhänger. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell