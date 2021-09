Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Garagen gehen in Flammen auf

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Feuerwehr waren gestern, 8. September 2021, an der Middelicher Straße in Resse im Einsatz. Dort waren gegen 14 Uhr mehrere Garagen und teilweise auch darin gelagerte Gegenstände in Flammen aufgegangen. Ein 73 Jahre alter Mann gab vor Ort an, kurz zuvor mit einem Gasbrenner vor den Garagen Unkraut abgeflammt zu haben. Wenig später kam es zur Rauchentwicklung. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

