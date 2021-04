Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Mehrere Sachbeschädigungen im Bereich Bahnhofstraße (12./13.04.2021)

Tuttlingen (ots)

Mehrere Sachbeschädigungen am Bahnhaltepunkt "Tuttlingen Zentrum" sind am Dienstagmorgen dem Polizeirevier Tuttlingen gemeldet worden. Unbekannte hatten mehrere Glaseinsätze eines Wartehäuschens vermutlich mit einem Stein eingeschlagen. Zudem wurde ein Fahrkartenautomat beschädigt und mit roter Farbe besprüht, so dass eine Bedienung derzeit unmöglich ist. Im Nachgang wurden weitere Sachbeschädigungen im Bereich der Bahnhofstraße der Polizei gemeldet, welche in Zusammenhang mit den Beschädigungen am Bahnhaltepunkt stehen dürften. Personen, welche die Vorfälle beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu wenden.

