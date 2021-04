Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt - Zeugen gesucht (12.04.2021)

Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem räuberischen Diebstahl am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der Marktstätte. Ein unbekannter Mann hatte mehrere Parfümflakons im Gesamtwert von rund 450 Euro aus der Auslage eines Drogeriemarktes entwendet und in seine Umhängetasche gepackt. Ohne zu bezahlen, passierte der Unbekannte den Kassenbereich, wurde daraufhin vom Ladendetektiv am Ausgang des Geschäftes angesprochen und zurückgehalten. Der Mann riss sich los und flüchtete über die Marktstätte in Richtung Tirolergasse. Der Ladendetektiv, der bei dem Gerangel stürzte, konnte die Verfolgung nicht mehr rechtzeitig aufnehmen. Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, trug eine schwarze Daunenjacke, eine dunkelgraue Jeans, ein weißes Basecap und eine hellblaue OP-Maske. Außerdem führte er eine um die Brust getragene schwarze Umhängtasche mit sich. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, das Kriminalkommissariat Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu informieren.

