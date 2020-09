Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von 18 Sätzen Kompletträdern in 17309 Pasewalk

PHR Pasewalk (ots)

In der Zeit vom 18.09.2020,18:30 Uhr bis 19.09.2020,09:30 Uhr ist es auf dem Gelände eines Autohauses in der Torgelower Str. in Pasewalk zu einem Diebstahl einer hohen Anzahl an Kompletträdern von abgestellten PKW Neufahrzeugen gekommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand betraten unbekannte Täter das frei zugängliche Gelände des Autohauses und machten sich an den im Außenbereich stehenden Personenkraftwagen zu schaffen. Insgesamt wurde an 18 PKW die kompletten Radsätze mit Alufelgen abgeschraubt und anschließend entwendet.Dazu wurden die PKW auf Steinen aufgebockt und auch so am Tatort hinterlassen.Es entstand ein Gesamtstehlschaden in Höhe von ca. 36.000 Euro. Inwieweit die Fahrzeuge durch die Tathandlungen beschädigt wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Auch hier ist von nicht unerheblichen Sachschäden auszugehen.Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Anklam im Einsatz. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220-0. Hinweise können auch im Internet unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

