POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Versuchter Einbruch in Gaststätte:

In der Zeit von Samstag, den 17.04.2021, 23.00 Uhr bis zur Feststellung am Sonntag, den 18.04.2021, 03.00 Uhr, haben ein oder mehrere bislang unbekannte/r Täter versucht in eine Gaststätte an der Ilsenburger Straße einzubrechen. Der oder die Täter versuchten mittels eines Werkzeuges ein Fenster aufzuhebeln was jedoch misslang. Ein Zeuge, der auf die Tat aufmerksam wurde, verständigte daraufhin die Polizei

Anzeige wegen Fahren unter Betäubungsmitteileinfluss: Am Dienstag, den 20.04.2021, gegen 15.00 Uhr, wurde der Fahrer eines blauen Hyundai mit seinem Fahrzeug durch die Streifenwagenbesatzung im Stadtgebiet einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Befragung zeigte der 29jährige Mann Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Konsum. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und auf der Dienststelle durchgeführt. Anschließend folgte die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren. Die Weiterfahrt wurde ihm zunächst untersagt.

