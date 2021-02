Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrer kollidieren

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 76-Jährige am Dienstagmorgen in Ahaus zugezogen. Die Ahauserin fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Königstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Wüllener Straße. In Höhe der Einmündung Marienstraße wollte sie nach links abbiegen, um die Königstraße in Richtung Fußgängerzone zu überqueren. Dabei achtete die Radfahrerin nicht auf einen 77-jährigen ebenfalls aus Ahaus kommenden Pedelecfahrer, der den Radweg in gleiche Richtung befuhr und zum Überholen der Ahauserin angesetzt hatte. Es kam zum Zusammenstoß und beide stürzten. Die Leichtverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

