Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auto landet auf dem Dach

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 58-Jährige am Montagnachmittag in Gronau. Die Autofahrerin befuhr gegen 14.15 Uhr die Laubstiege aus Richtung Friedensweg kommend in Richtung Eper Straße. An einer einseitigen Fahrbahnverengung stieß die Gronauerin mit ihrem Fahrzeug gegen den Randstein sowie gegen einen Baum und überschlug sich. Leichtverletzt konnte sich die Frau aus ihrem auf dem Dach liegenden Wagen befreien. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 3.500 Euro.

