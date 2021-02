Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht

Schwarzer Honda ohne Kennzeichen flüchtig

Gronau (ots)

Einen Schaden von rund 3.500 Euro hat ein Unbekannter am Montagabend an einem blauen VW Golf angerichtet. Das auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ochtruper Straße stehende Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls verschoben. Gegen 21.00 Uhr hörte die Geschädigte Unfallgeräusche von dem Parkplatz und sah kurz darauf ein Auto mit durchdrehenden Reifen flüchten. Ein schwarzer älterer Honda mit Frontschaden ohne Kennzeichen und mit zwei Personen besetzt fuhr in die Sackgasse Scharnhorststraße. Zwei jugendlich aussehende Männer saßen in dem Wagen. Der Fahrer trug einen Bart. Mutmaßlich ist der Flüchtige zuvor rückwärts gegen den VW gefahren. An der Unfallstelle blieben Kunststoffteile einer Rückleuchte zurück. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell