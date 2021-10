Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Robringhausen - Kleinkraftrad

Anröchte (ots)

Am Montag (11. Oktober) befuhr gegen 05.10 Uhr eine 28-jährige Anröchterin mit ihrem Wagen die Breite Straße in Richtung Robringhausen. An der Kreuzung zur L747 wollte sie nach links abbiegen. Bei der Einfahrt auf die L 747 übersah sie einen 33-jährigen Anröchter mit seinem Kleinkraftrad, mit dem er auf der L747 in Richtung Altengeseke unterwegs war. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer über die Motorhaube des Wagens und fiel auf die Straße. Der Kradfahrer wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf 4.500 Euro ein. (reh)

