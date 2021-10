Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Portemonnaie entwendet

Werl (ots)

Am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Unnaer Straße zu einem Taschendiebstahl. Eine 87-jährige Frau aus Werl hatte ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass ihre Börse mit Bargeld, Papieren und ihrer EC-Karte nicht mehr in der Handtasche war. Als Sie kurz darauf die Karte sperren ließ, teilte ihre Bank mit, dass bereits zweimal hintereinander insgesamt 3000,-EUR abgehoben wurden. Die Polizei weißt nochmals darauf hin, dass Wertgegenstände beim Einkauf auf keinen Fall im Einkaufswagen gelagert werden sollten. Taschendiebe sind sehr geschickt und haben so auch noch ein leichtes Spiel. Wer sich seine PIN nicht merken kann, sollte diese auch auf keinen Fall zusammen mit der EC-Karte aufbewahren. Hier finden Sie Tipps der Kriminalpolizei zum Thema: https://soest.polizei.nrw/artikel/taschendiebe-sind-immer-unterwegs (lü)

