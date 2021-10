Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Radfahrer gesucht

Lippstadt (ots)

Zu einem Unfall ist es am Dienstag, gegen 12:30 Uhr, am Lambertweg gekommen. Eine 31-jährige Frau war mit ihrem Auto auf dem Hermann-Löns-Weg unterwegs. Am Lambertweg hielt sie nach eigenen Angaben an, um nach rechts abzubiegen. Ein Radfahrer, der mit seinem schwarz-orangenen Mountainbike auf dem Lambertweg fuhr, kollidierte mit dem Fahrzeug und kam zu Fall. Die Autofahrerin stieg aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Jugendlichen. Dieser gab an, dass alles in Ordnung sei und fuhr auf dem Hermann-Löns-Weg in Richtung Lambertring davon. Der unbekannte Zweiradfahrer wird gebeten, sich zur Klärung des Sachverhaltes unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

