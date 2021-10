Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Ladendieb erwischt

Lippstadt (ots)

Einen Ladendieb festnehmen konnte die Polizei am Dienstag gegen 13:55 Uhr. Ein 28-jähriger in Schwerte lebender Mann hatte sich in einer Parfümerie an der Lange Straße einen Flakon eingesteckt und den Laden verlassen. Ein Polizeibeamter, der sich in seiner Freizeit befand und die Szene beobachtet hatte, konnte den Mann verfolgen. Seinen hinzugerufenen Kollegen gab er laufend die Standorte durch, so dass diese den Dieb an der Poststraße festnehmen konnten. Er wurde zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache gebracht. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell