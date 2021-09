Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel (Stadt): Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn mit eingeklemmter Person

Kassel (ots)

Am gestrigen Freitagabend, gg. 18:00 Uhr, ereignete sich im Bereich der Frankfurter Strasse, Höhe Landaustrasse, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn.

Wie die Beamten des Polizeireviers Mitte mitteilen wollte ein 29-jähriger Fahrzeugführer eines VW Golf von der Landaustrasse in die Frankfurter Strasse in Richtung Weinberg einbiegen. Hierbei geriet er auf den dortigen Schienenbereich, der von einer Straßenbahn, die ebenfalls in Richtung Weinberg unterwegs war, befahren wurde.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 29-jährige Mann aus Kassel im Fahrzeug eingeklemmt und schwer, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich, verletzt. Durch die ebenfalls alarmierte Berufsfeuerwehr der Stadt Kassel konnte er mit speziellem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. Der Straßenbahnfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vor Ort ambulant versorgt. Fahrgäste wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden liegt geschätzt im unteren fünfstelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme und den Rettungsmaßnahmen war die Frankfurter Strasse stadteinwärts bis gg. 19:00 Uhr voll gesperrt.

Daniel Asare

Polizeiführer vom Dienst

