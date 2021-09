Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei Einbruch in Gaststätte Bargeld aus Spielautomaten erbeutet: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Unbekannte sind am gestrigen Donnerstag in eine Gaststätte im Kasseler Stadtteil Wesertor eingebrochen. Im Schankraum hebelten sie zwei Spielautomaten auf und erbeuteten daraus Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Die Ermittler des für Einbruchsdelikte zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erhoffen sich nun Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Die Täter hatten in der Zeit zwischen 1 Uhr in der Nacht und 18 Uhr am Abend die Eingangstür der Gaststätte in der Ysenburgstraße, nahe der Weserstraße, aufgehebelt und sich so Zugang zum Schankraum verschafft. Wie die eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, brachen die Unbekannten dort gewaltsam die beiden Spielautomaten auf und richteten mit ihrem Vorgehen reichlich Schaden an. Auch die Schubladen und Schränke im Thekenbereich durchsuchten die Täter, wurden dort aber nicht fündig. Offenbar auf demselben Weg, wie sie gekommen waren, verließen die Einbrecher den Tatort wieder und flüchteten unerkannt.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell