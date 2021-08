Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Rollators

Baumholder (ots)

Am 16.08.2021 in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr wurde ein Rollator der Marke Drive entwendet. Der Rollator war kurze Zeit an einem parallel zur Hauptstraße verlaufenden Gartengrundstück in Baumholder abgestellt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Baumholder unter der Telefonnummer 06783-9910 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell