Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Eingangstor

Frauenberg, Frauenburg (ots)

In der Zeit vom 12.08.2021 bis 19.08.2021 haben bisher unbekannte Täter in Frauenberg, an der dortigen Frauenburg das Eingangstor beschädigt. Demnach haben die unbekannten Täter einen Teil des Riegels, welcher am Eingangstor angebracht ist, beschädigt und abgebrochen. Ein Öffnen des Tores und somit der Zugang zur Frauenburg konnte jedoch nicht erreicht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Baumholder unter Telefon 06783-9910.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell