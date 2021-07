Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwarzer 7'er BMW in Lohfelden gestohlen, zweiter Diebstahl in Niestetal von Besitzer verhindert: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Niestetal / Lohfelden (Landkreis Kassel): Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag im Landkreis Kassel ihr Unwesen getrieben. Im Holzweg in Lohfelden klauten die Täter im Laufe der Nacht einen 7er BMW mit den amtlichen Kennzeichen KS-KK 55 im Wert von ca. 55.000 Euro. Von dem Wagen fehlt trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen bislang jede Spur. In der Kalkbergstraße in Niestetal konnte ein Autobesitzer den Diebstahl seines BMW mitten in der Nacht im letzten Moment noch verhindern und die Täter in die Flucht schlagen. In diesem Zusammenhang war ein verdächtiger silberner Pkw mit polnischen Kennzeichen aufgefallen. In beiden Fällen hatten sich die Täter offenbar die Keyless-Go-Technik der Fahrzeuge zunutze gemacht. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen BMW geben können.

Der BMW-Besitzer aus der Kalkbergstraße hatte um 3:15 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert, nachdem er die Autodiebe überrascht und in die Flucht geschlagen hatte. Wie er gegenüber den eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost schilderte, war er wegen des auslösenden Bewegungsmelders auf die Tat aufmerksam geworden. Als er draußen nach dem Rechten sah, habe er zwei Männer an seinem in der Einfahrt abgestellten Wagen überrascht. Die Täter hatten mithilfe eines elektronischen Geräts, das einer von ihnen in der Hand hielt, offenbar das Funksignal des im Haus liegenden Schlüssels verlängert und den BMW so geöffnet und bereits gestartet. Als der Bewohner die Diebe anschrie, ergriffen sie sofort die Flucht in Richtung der Straße "Am Stein". In diesem Zusammenhang wurde der silbernen Pkw mit polnischen Kennzeichen beobachtet. Die sofort eingeleitete Fahndung führte anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Zeugen, die weitere Hinweise zu den beiden Taten und auf die bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

